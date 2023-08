Vol avec violences à Rouen : deux femmes interpellées grâce à la vidéosurveillance

Alors que les policiers faisaient des recherches dans le secteur, le centre d'information et de commandement (CIC) de l'hôtel de police a visionné les images des caméras de surveillance. C'est ainsi que deux femmes, correspondant au signalement, ont pu être localisées près du centre commercial Saint-Sever.



Interpellées à la station de métro Saint-Sever, l'une d'entre elles a été contrôlée en possession du téléphone portable, d'un casque audio et d'une batterie externe, le tout dérobé un peu plus tôt à la victime.



Les deux femmes, âgées de 23 et 28 ans, domiciliées respectivement à Rouen et L.e Grand-Quevilly, ont été placées en garde à vue pour vol avec violences en réunion.