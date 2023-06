Vol avec violence sur le site de l'Armada à Rouen : trois hommes, SDF, en garde à vue

Les auteurs d'un vol avec violences ont été appréhendés par la police sur le site de l'Armada, à Rouen. Dans la soirée d'hier, mardi 13 juin, un homme de 48 ans qui se trouvait sur le quai Emile-Duchemin, a surpris un inconnu qui foullait dans une des poches pour s'emparer de son téléphone portable. Alors que la victime avait réussi à neutraliser le voleur, trois autres individus - des complices ? - sont arrivés à la rescousse de ce dernier. Une échauffourée s'en est suivie.



Alertés, des gendarmes en patrouille de sécurisation sur l'Armada se sont précipités et ont interpellé trois des quatres mis en cause. Il s'agit de trois hommes, sans domicilie fixe, âgés de 18, 23, et 26 ans : ils ont été placés en garde à vue pour vol en réunion. L'un d'eux avait sur lui quelques grammes de résine de cannabis.



Le téléphone portable a été récupéré.