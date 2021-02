Vol à l’arraché à Évreux : une jeune femme victime du supposé acheteur de son iPhone

Les services de police, en charge de l’enquête (et de retrouver l’individu) rappellent qu’il est indispensable de prendre le maximum de précautions dès lors qu’il s’agit d’une transaction via les réseaux sociaux ou les sites de vente entre particuliers.



Il est conseillé de vérifier autant que faire se peut l’identité du potentiel acheteur, éventuellement de se procurer son numéro de téléphone et son adresse. En cas de rendez-vous dans un espace public, privilégier plutôt un endroit sécurisé : dans un commerce, par exemple, ou alors venir accompagné.