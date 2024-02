Voiture sur le toit à Petit-Quevilly : le conducteur sans permis était ivre

Le passager, âgé de 37 ans et domicilié à Petit-Quevilly, a déclaré que le véhicule était conduit par son ami, âgé de 33 ans et originaire de Oissel. Il s’est avéré que ce dernier n’était pas titulaire du permis de conduire et était fortement alcoolisé, soit 1,20 g par litre de sang.



Le mis en cause a été interpellé pour défaut de permis, défaut de maîtrise et conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il a été placé en dégrisement afin de pouvoir être entendu par la suite.



Dans l’accident, un autre véhicule en stationnement a été endommagé par la Ford