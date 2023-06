Voiture contre tramway au Havre : deux blessés légers dans le choc

Ce lundi 29 mai, un peu après 19 heures, une voiture et un tramway se sont percutés sur l’avenue du 8-Mai 1945 au Havre (Seine-Maritime). A l’arrivée des premiers secours, les soixante-quinze passagers du tramway avaient déjà quitté les lieux. Aucun n’aurait été blessé.



En revanche, la conductrice de la voiture, une femme de 29 ans, était piégée dans l’habitacle. Elle a été dégagée par les sapeurs-pompiers, légèrement blessée. Le conducteur du tramway, âgé de 47 ans, a été également blessé légèrement dans le choc.



La circulation des tramways a été interrompue le temps des opérations de secours et des constatations de police.



L’intervention a mobilisé vingt sapeurs-pompiers avec six véhicules de secours.