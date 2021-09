Visite ministérielle dans deux structures sociales et solidaires du Havre, ce jeudi 30 septembre

Olivia Grégoire se rendra ensuite à la structure d’insertion professionnelle Le Grenier. Depuis 2001, cette entreprise sociale spécialisée dans la collecte, le tri et la revente de vêtements, d’objets et de mobiliers d’occasion a permis l’embauche de 104 salariés, dont 95 en insertion.



Pendant la crise, la structure a maintenu ses emplois grâce à la fabrication de masques artisanaux et la mise en place d’un protocole de reprise fort, amenant l’entreprise à ouvrir de nouveau ses trois lieux de vente et à totalement reprendre son activité en mai 2020.



La structure Le Grenier a été bénéficiaire du plan de relance au titre du Fonds départemental d’insertion pour l’IAE (insertion par l’activité économique) et lauréate du dispositif « réemploi » porté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).