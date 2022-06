Violentes intempéries : une enquête est ouverte après la mort d’une femme à Rouen

Placé en vigilance orange comme 64 autres départements, la Seine-Maritime a été particulièrement touchée par les violents orages qui ont éclaté en fin d’après-midi et qui a concerné l’est et le sud-est du département.



Le dernier bilan établi par les sapeurs-pompiers fait état de 243 interventions, concentrées essentiellement dans les secteurs de Bois-Guillaume et de Mont-Saint-Aignan. Les secours étaient encore engagés dans 177 opérations, au milieu de la nuit.



Les services de police et de gendarmerie sont également intervenus à 23 reprises pour porter assistance et secours à des habitants.