Violent incendie dans un immeuble de la rue Saint-Vivien, ce matin à Rouen : une victime

La rue Saint-Vivien, à Rouen, et plus généralement le secteur de l'Hôtel de Ville est à éviter ce mercredi matin. Depuis 7 heures, un violent incendie d’appartement mobilise une vingtaine de sapeurs-pompiers et sept engins.



Le feu s’est déclaré pour une raison encore inconnue au troisième et dernier étage d’un Immeuble à usage d’habitation et de commerce indiquent les secours.