Violent incendie d’appartement à Yvetot : les sapeurs-pompiers sont sur place

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés à intervenir cet après-midi peu avant 15h30 rue Robert-Lemonnier à Yvetot pour un violent incendie dans un immeuble de deux étages.



Le feu s’est déclaré au niveau d’un appartement au rez-de-chaussée. Deux lances à incendie ont été déployées pour venir à bout des flammes. Dans l’immédiat on ignore s’il y a des victimes.



Dix-neuf sapeurs-pompiers sont sur place avec six engins. Un périmètre de sécurité a été mis en place et les secours demandent aux habitants d’éviter le secteur.



Plus d’infos à venir