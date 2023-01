Violent incendie à La Feuillie, en Seine-Maritime : un couple et deux enfants relogés

Un violent incendie a ravagé un garage et une habitation cette nuit de mercredi à jeudi à La Feuillie , en Seine-Maritime. A l'arrivée des sapeurs-pompiers, peu après 1h30, résidence Thérèse-Patin, le garage était totalement embrasé et le feu s'était propagé à l'habitation comprenant un étage et menaçait également la maison mitoyenne jumelée par le garage.



L'action de la vingtaine de sapeurs-pompiers mobilisés sur les lieux, équipés de trois lances, a permis de stopper l'extension du feu et d'éteindre l'incendie



Les deux habitations ont été évacuées. Un couple et deux enfants seront relogés, indiquent ce matin les secours..