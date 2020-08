Violent feu de forêt en Seine-Maritime : 10 hectares brûlés et 50 autres menacés

A 17h30, quelque 10 hectares de forêt étaient partis en fumée. La superficie concernée pourrait atteindre 50 hectares prévoyait un officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis), alors que les sapeurs-pompiers, équipés de 24 engins, étaient toujours à pied d'oeuvre. L'intervention va être de longue durée, elle va probablement durer toute la nuit, indiquait ce même officier.



La route de Rouen a été fermée à la circulation, afin de permettre l'intervention dans les meilleures conditions. Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile, a été appelé en renfort avec pour mission de faire une reconnaissances aérienne et de localiser les habitations et autres lieux sensibles. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a également mobilisé un drone et une équipe de soutien médical.