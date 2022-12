Violent face-à-face sur la D139 à Criquetot-l’Esneval : deux blessés graves et trois blessés légers

Dans le second véhicule, les secours ont pris en charge deux blessés une femme de 41 ans et un homme de 47 ans. Tous deux en urgence relative ont été transportés à l’hôpital Jacques-Monod.



La cinquième victime, dans la troisième voiture impliquée est un homme de 81 ans qui a été conduit en urgence relative sur la clinique de l'estuaire au Havre.



La D 139 a été coupée à la circulation le temps des opérations de secours qui ont mobilisé 19 sapeurs-pompiers et 6 engins, essentiellement des ambulances.