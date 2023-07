Violences urbaines en Seine-Maritime : un gendarme blessé et cinq interpellations cette nuit de dimanche à lundi

À Yvetot, un gendarme a été légèrement blessé lors d’une intervention et un certain nombre de dégradations et départ de feux ont été recensées dans le département qui ont conduit à 18 interventions des sapeurs-pompiers.



A Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la métropole de Rouen, une école élémentaire a subi des dégradations. A Grand-Quevilly, deux commerces ont été fracturés tandis qu’à Rouen c’est un bar qui a été visé par des pilleurs.



Cinq personnes, dont des mineurs, ont été interpellées et placées en garde à vue.



« La mobilisation des forces de l’ordre s’est poursuivie pour assurer au maximum la sécurité des biens et des personnes », indique ce lundi matin le préfet de la Seine-Maritime tout en assurant que le dispositif de prévention et d’intervention va être maintenu pour la nuit prochaine.