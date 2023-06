Violences urbaines en Seine-Maritime : les Bakayades, à Grand-Quevilly, ajustent leur programmation

La situation actuelle dans l'agglomération de Rouen qui connaît depuis deux nuits des émeutes a conduit les organisateurs des Bakayades, à Grand Quevilly, a apporter des ajustements à la programmation des animations programmées ce premier week-end de juillet. Voici les modifications apportées :Vendredi 30 juin :Le spectacle "Crazy Legs", prévu à 21h45 au parc Albert-Camus, est annulé. Cependant, le reste de la programmation reste inchangé.Samedi 1er juillet :Le spectacle "Les Misérables", qui était initialement prévu à 19h sur l'esplanade Tony-Larue, est déplacé dans le parc Albert-Camus.Samedi soir :Le "Fonky Bal" et le spectacle de la fanfare "Crazy Legs" sont annulés, de même que le feu d'artifice est reporté à une date ultérieure.Les autres animations prévues lce samedi 1er juillet en journée sont maintenues.Dimanche 2 juillet :Toutes les activités programmées sont maintenues selon le programme initial.Pour plus de détails et pour consulter le programme actualisé, vous pouvez vous rendre sur le site web : www.etequevillais.fr Nicolas Rouly, maire de Grand Quevilly, souligne que les Bakayades sont un événement très attendu par tous les habitants de Grand-Quevilly. Ces festivités sont pour lui un moment de partage, de culture et de détente. « En raison des événements de ces deniers jours, nous adaptons la programmation des Bakayades 2023 », tient-il à souligner.Les Bakayades sont prévues jusqu'au 9 juillet.