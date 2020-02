Violences urbaines de la Saint-Sylvestre à Rouen : cinq des mis en cause interpellés

Forts de ces éléments de preuve, les enquêteurs sont passés à l'action. Mardi 4 février, très tôt dans la matinée, un important dispositif policier composé de la brigade spécialisée de terrain (BST), de la brigade anti-criminalité (BAC) et de la brigade canine, a pris position dans les hauts de Rouen, et interpellé à leur domicile respectif trois des mis en cause, puis un quatrième et un cinquième Ils ont été placés en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen.



Longuement entendus sur l'ensemble des faits reprochés, quatre des cinq ont reconnu leur participation aux dégradations. Un seul, âgé de 19 ans, a été mis hors de cause. Les trois majeurs ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement le 11 mars prochain devant le tribunal correctionnel de Rouen.



Le mineur de 17 ans a été présenté à un juge pour enfants qui lui a notifié sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire.