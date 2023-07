Violences urbaines dans l'Eure. Les émeutiers s'en prennent aux forces de l'ordre à Evreux, Gaillon et Louviers

Trois villes du département ont été plus particulièrement touchées cette nuit.



À Évreux, le quartier de la Madeleine ce sont les forces de l'ordre qui ont été la cible de jets de mortiers, de barres de fer et de pierres.



À Gaillon, dès le début de la soirée, l’action conjointe de la gendarmerie départementale et d'un détachement de la CRS 18 de Poitiers « a permis de dissuader l’action d’individus cherchant à troubler l’ordre public et de sécuriser l’action des pompiers intervenant sur des feux » , note la préfecture dans le bilan communiqué ce dimanche matin.



À Louviers, des feux de poubelles et des tirs de mortiers ont eu lieu dans le centre-ville.