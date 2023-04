Violences conjugales à Evreux : un quinquagénaire devant le tribunal judiciaire

Samedi 15 avril, vers 22h30, un équipage de police secours est intervenu rue de Fauville, dans le quartier de Nétreville à Evreux (Eure) pour un déifférend conjugal. Un homme de 50 ans venait de commettre des violences sur sa maîtresse de 49 ans, pour une raison inconnue.



Le mis en cause, qui avait 2 grammes d'alcool dans le sang, a été interpellé et placé en garde à vue. La victime n'a pas souhaité déposer plainte.



Sans domicile fixe, le quinquagénaire, de nationalité congolaise et en situation irrégulière sur le sol français, a été déféré ce lundi après-midi devant le tribunal judiciaire d'Evreux en vue d'une comparution immédiate.