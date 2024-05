Victime d’un accident à Étrépagny, un motard héliporté avec un pronostic vital engagé

La victime, dont l’état a été jugé grave, a été prise en charge par une équipe du SMUR et transportée, avec un pronostic vital engagé, vers le CHU de Rouen à bord de l’hélicoptère Viking 76.



La gendarmerie a procédé aux constatations et ouvert une enquête afin d’établir les circonstances de l’accident.



Sept sapeurs-pompiers d’Étrépagny et de Gisors sont intervenus.