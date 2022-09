Vernon : une femme de 74 ans perd la vie dans un accident de la circulation

Les secours, arrivés rapidement sur les lieux, ont procédé à une tentative de réanimation de la septuagénaire alors en arrêt cardio-respiratoire et grièvement blessée aux jambes et à un main et victime. En vain. Elle a été déclarée décédée sur place par le médecin du SMUR.



Le conducteur, dont les dépistages d'alcoolémie et stupéfiants se sont révélés négatifs , a été placé en garde à vue pour "homicide involontaire". Lors de son audition, il a déclaré n'avoir pas vu la piétonne qui se trouvait dans l'angle mort de son véhicule au moment où il faisait une marche arrière.



L' enquête ouverte par le commissariat de Verno n va devoir établir exactement les circonstances du drame.