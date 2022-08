Vernon : la voiture percute un mur d'enceinte du château de Bizy, son conducteur est mort

Un automobiliste a trouvé la mort dans un accident de la circulation, hier midi à Vernon (Eure). Le drame est survenu rue de la Briqueterie, dans le secteur du lycée Georges-Dumézil. Selon les premiers éléments, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule, seul en cause, qui a terminé sa course dans un mur d'enceinte du château de Bizy.



Sur place, les sapeurs-pompiers ont porté secours l'automobiliste d'une trentaine d'années qui était incarcéré dans l'habitacle. Ils ont procédé à un massage cardiaque à la victime qui n'a pu être réanimée. Le décès a été déclaré sur place par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Vernon.



Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer les circonstances de l'accident.