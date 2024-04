Vernon. Un ouvrier blessé gravement à la tête dans une tranchée

En raison de la configuration du lieu et de la gravité des blessures, les secours ont sollicité le concours d’une équipe spécialisée du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) et de sauveteurs déblaiement.



La victime a été transportée, médicalisée par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime).



Trente-quatre sapeurs-pompiers ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



Une enquête a été ouverte par la police et l’inspection du travail