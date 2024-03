Vernon. Six véhicules détruits par les flammes, la police ouvre une enquête

Six véhicules ont été détruits par le feu dans la soirée d’hier, à Vernon (Eure). Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 22h45, au pied des immeubles de la rue de la Poterie, dans le quartier des Valmeux, où plusieurs voitures étaient entièrement embrasées. L’incendie a provoqué un attroupement de jeunes du quartier.



Les policiers ont dû intervenir pour procéder à la sécurisation des lieux et permettre aux secours d’intervenir en toute sécurité.



La dizaine de sapeurs sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Vernon est restée sur place jusqu’à 1 heure du matin. Au moins six véhicules ont été détruits par les flammes.



Aucune victime n’est à déplorer, indique ce matin le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Une enquête a été ouverte par la police.