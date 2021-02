Verglas : suspension partielle des transports scolaires en Normandie ce jeudi 11 février

Isigny Omaha Intercom

Monts d’Aunay

Caumontais

Aurseulles

Seullines

Villers Bocage

Souleuvre en Bocage

Landelles et Croupigny

Noues de Sienne

Condé en Normandie

Terre de Druance

Valdallière

Cingal Suisse Normande

Evrecy

Grainville sur Odon

Moyen Odon

Saint Marin de Fontenay

SIVOM des 3 villages (Feuguerolles Bully)

Val d’Arry

Falaise

Fontaine le Pin

Sivos du Laizon

Villers Canivet

Cordey

Jort Bernières d’Ailly

Martigny sur l’Ante

Morteaux Coulibeuf

SIVOM des 4 vents (Perrières)

SIVOM des 3 communes (Soulangy)

OGEC Thury Harcourt

Granville Terre et Mer,

Villedieu Intercom,

Agglo du Mont-Saint-Michel Normandie

Saint-Lô Agglo secteur sud (circuits commençant par 32 sauf 32C40 à 46, 32N38, 32N44 qui sont effectués.



• Orne :



Services scolaires des secteurs de :



• Pays d’Auge Ornais et Pays d’Ouche

• Bocage Ornais-Suisse Normande

• Ouest Bocage Ornais

• Pays d’Alençon

• Nord Perche Ornais-Pays Mélois

• Sud Perche Ornais

• Pays d’Argentan.

Des risques de verglas subsistent en Normandie (sauf en Seine-Maritime) suite à l’épisode neigeux de ces dernières 24 heures. Aussi, par sécurité, la Région Normandie a décidé de maintenir, ce jeudi 11 février toute la journée, la suspension des services de transport scolaire du réseau NOMAD Car « circulant sur les voies non salées des départements du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de l’Orne »., indique ce mercredi soir les services du conseil régional.Et de préciser :Les services concernés par la suspension pour la journée du 11 février, département par département :• Services scolaires du secteur Interco Normandie Sud Eure (INSE) : circuits BRE, VSA 1 et 2, RUG et DAMV, RSE 1 et 2, RSE 1 et 2• Services scolaires de l’Immaculée de Damville = circuits IMMA, les lignes régulières numéro 340, 360, 370, 620, 310, 330, 330b, 350 et 610,• les circuits SEGPA Verneuil 01, Saint André 01 ; Saint André 02 et l’Aigle 01Les circuits scolaires sur les secteurs de :Concernant le réseau Nomad car 14 (ex-Bus Verts), les lignes à vocation scolaires suivantes ne circuleront pas : 9, 11, 12, 14, 17, 30, 31, 32, 52, 74, 109, 131, 133, 134, 137, 138, 153, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 232, 234, 253, 255, 273Services scolaires sur les territoires de :