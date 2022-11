Vents et pluie : en Seine-Maritime, les sapeurs-pompiers sont sortis 27 fois pour des inondations et arbres tombés

Ce jeudi matin, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime faisait état de 27 interventions pour des inondations, infiltrations d'eau et des dégagements d'arbres tombés sur la voie publique.



Dans l'Eure, les sapeurs-pompiers sont également intervenus à quelques reprises pour les mêmes raisons. Dès la fin de journée, hier, la préfecture du département, via Twitter, avait appelé les habitants à la prudence.