Val-de-Reuil : deux élèves testés positifs au Covid-19, trois classes fermées à l’école Coluche

Deux cas de coronavirus ont été diagnostiqués dans l’Eure. Deux élèves scolarisés à l’école Coluche à Val-de-Reuil, ont en effet été testés positifs au Covid-19.



La préfecture de l’Eure en a été informée ce jeudi 25 juin. L'Agence régionale de santé de Normandie, en lien avec l’Éducation Nationale et le maire de la commune, a procédé immédiatement à une évaluation de la situation.



Après analyse et notamment des diférents contacts entre les élèves, sur préconisation de l’ARS et en accord avec la préfecture, l’autorité académique et la mairie, il a été décidé de procéder à la fermeture de trois classes à compter de ce jour.



Les deux élèves testés positifs sont actuellement en isolement à domicile, précise la préfecture. Les contacts à risque identifiés ont été contactés et placés en quatorzaine.