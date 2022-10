Une voiture propulsée en contrebas de la route après un choc avec un poids lourd près de Bolbec

Le choc a été violent : un poids-lourd et une voiture sont entrés en collision ce lundi 10 octobre vers 13 heures sur la Départementale 487, à hauteur de Gruchet-le-Valasse, près de Bolbec en Seine-Maritime.



Le véhicule léger a été propulsé en contrebas de la chaussée, après un saut de deux mètres. A l'intérieur, les secours ont constaté la présence d'une femme d'une quarantaine d'années blessée qui était incarcérée. Son état, jugé grave, a nécessité l'intervention d'un hélicoptère pour la transporter au plus vite, après médicalisation, vers le Centre hospitalier universitaire de Rouen.



Le conducteur du poids-lourd est indemne.



Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) a engagé dix-sept sapeurs-pompiers et six engins.