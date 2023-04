Une voiture prend feu lors d'une collision à Envermeu : deux blessés, dont un grave

Deux véhicules sont entrés en collision ce lundi soir vers 20h30, sur la départementale 920 (rue des Canadiens) entre Envermeu et Dieppe, en Seine-Maritime. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont actuellement sur place avec sept véhicules de secours et une équipe du SMUR d'Eu.



Dans le choc, l'une des voitures a pris feu. Les deux victimes étaient sorties à l'arrivée des secours. Ils ont été prises en charge par l'équipe médicale, tandis que les sapeurs-pompiers ont procédé à l'extinction du feu et à la sécurisation de la circulation. La route a eté coupée dans les deux sens.



Le bilan provisoire fait état d'un blessé grave et d'un blessé léger.



La gendarmerie est sur place et va procéder aux constatations afin de déterminer les circonstances de l'accident. Il est fortement recommandé d'éviter le secteur.



Plus d'infos à venir.