Une voiture percute un poteau EDF près d’Envermeu : un blessé léger et 760 foyers privés de courant

Un jeune homme de 19 ans a été légèrement blessé, hier soir peu après 22 heures, dans un accident de la circulation sur le CD 149 à Saint-Ouen-sous-Bailly, entre Bailly-en-Rivière et Envermeu (Seine-Maritime).



Pour une cause ignorée, il aurait perdu le contrôle de la voiture qu’il conduisait. Cette dernière, seule en cause, a percuté un poteau EDF.