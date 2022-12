Une voiture défonce le mur d'une école à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, le conducteur est tué

Le mur de l’école a été sérieusement endommagé : il comporte un trou de 4 mètres sur 2 mètres, soit « la taille de la voiture ». « Un avis technique a été émis afin de garantir la résistance bâtimentaire du mur impacté », indique ce matin le service départemental d’incendie et de secours (SDIS).



Une enquête de police a été ouverte, elle est confiée au groupe d’appui judiciaire d’Elbeuf. Selon les premiers éléments, le véhicule venait de l'avenue Winston-Churchill quand son conducteur en a perdu le contrôle, dans des circonstances qui restent à déterminer.



L’intervention a mobilisé vingt sapeurs-pompiers et six engins. Une équipe en risque bâtimentaire est également intervenue.