Une voiture accidentée est retrouvée incendiée un peu plus tard à Oissel : quatre interpellations

Une Peugeot 407 est partie en fumée le samedi 25 mai en fin de matinée, à Oissel (Seine-Maritime). Le véhicule, dont l'enquête n'a pas encore permis d'établir si elle était volée, avait été sérieusement endommagé lors d'un accident le matin même vers 7 h 30 sur la route des Roches à Oissel.



Trois heures plus tard, elle a été découverte en train de brûler. À leur arrivée, les policiers ont remarqué à proximité la présence de quatre individus suspects, dont l'un d'eux a été trouvé en possession de la pochette contenant les papiers du véhicule, appartenant à un habitant de Routot (Eure). Il a été interpellé ainsi que les trois autres pour destruction de bien privé.



Les quatre mis en cause, âgés de 25, 22 et 17 ans et domiciliés respectivement à Grand-Couronne, Routot, La Haye-de-Routot et Rougemontiers, ont été placés en garde à vue.