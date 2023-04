Une sexagénaire périt dans l'incendie de sa maison à Saint-André-de-l'Eure

Incendie accidentel ? Suicide ? La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie d'Evreux procèdent depuis ce matin à des investigations qui devraient permettre de déterminer l'origine du départ de feu. Une autopsie du corps destinée à établir les causes de la mort va par ailleurs être pratiquée à l'institut médico-légal à Rouen.



Dans un communiqué, le préfet de l'Eure « présente ses sincères condoléances aux proches de la victime » et indique qu'une « équipe de recherche des causes et circonstances de l’incendie est engagée et une enquête est ouverte par le procureur de la République d’Évreux ».