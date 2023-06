Une sexagénaire chute de cinq mètres dans le port de Dieppe : elle est en urgence absolue

Les sapeurs-pompiers sont intervenus e lundi en début d’après-midi à Dieppe (Seine-Maritime) pour porter assistance à une femme de 62 ans au avait chuté d’une hauteur de cinq mètres, dans le port.



La victime a été récupérée par un bateau de plaisance à proximité, et a été prise en charge par une équipe de sapeurs-pompiers et le SMUR de Dieppe. Elle a été transportée en urgence absolue vers un centre hospitalier, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer les circonstances de cette chute.