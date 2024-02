Une piétonne meurt dans un accident à Evreux, le conducteur d'un poids lourd en garde à vue

Un accident mortel impliquant une piétonne et un tracteur de poids-lourd est survenu jeudi 15 février, vers 17 heures à Evreux (Eure). Il a coûté la vie à une femme de 45 ans, au niveau du rond-point formé par les rues de Fauville, Gay-Lussac et Jean-Monnet dans le quartier de Nétreville.



La quadragénaire était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Les tentatives de massage cardiaque pratiquées par les sapeurs-pompiers n'ont pas permis de la ramener à la vie. Son décès a été déclaré sur place par le médecin du SMUR (structure mobile d'urgence et de réanimation).