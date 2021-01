Une personne coincée sous un train en gare de Poissy : le trafic interrompu vers la Normandie

Le trafic ferroviaire a été interrompu, ce vendredi après-midi, entre Maisons-Laffitte et Les Mureaux (Yvelines) à la suite d'un "accident de personne", en gare de Poissy.



Les secours ont été appelés à intervenir vers 16h45 pour une personne coincée sous un train. La victime, bien que grièvement blessée était consciente à l'arrivée des sapeurs-pompiers et des policiers. Un dispositif particulier a été mis en place afin de la dégager délicatement. Elle a été transportée, médicalisée, vers l'hôpital le plus proche, selon une source policière.