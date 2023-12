Une nonagénaire dévalisée par un faux éboueur et vendeur de calendriers, près de Rouen

Dans le cas présent, mise en confiance, la nonagénaire l'a fait entrer dans son domicile. L'homme, accompagné d'un enfant, a déposé le calendrier sur la table et a suivi la vieille dame partie chercher un petit billet dans sa chambre. Le pseudo-éboueur a alors fait main basse discrètement sur un petit coffre, lequel contenait des chéquiers et des numéraires, puis a quitté les lieux rapidement avec l'enfant.



Les recherches pour retrouver l'usurpateur sont restées vaines. Une enquête a été ouverte par les services de police qui ont procédé sur place à des relevés de traces et indices.