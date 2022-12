Une jeune femme victime du vol de son téléphone à Evreux : deux adolescents interpellés

Lors du contrôle, les policiers n'ont pas retrouvé le smartphone dérobé plus tôt. En revanche, ils ont découvert sur l'un des suspects, un Vernonnais de 15 ans, un Iphone 12 qui avait été arraché avec violences des mains d'une adolescente de 16 ans, le 26 novembre à Evreux.



L'autre mineur, également âgé de 15 ans et domicilié à Evreux, avait sur lui un arme de défense à impulsion électrique, une arme de catégorie D., ainsi qu'un couteau papillon et un brise-vitre. Les deux adolescents ont été placés en garde à vue.



Lors de la confrontation, la victime du vol à la gare n'a pas été en mesure de les identifier formellement comme étant ses agresseurs.