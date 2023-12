Une jeune femme chute à moto à Gueures, elle est héliportée dans un état grave au CHU de Rouen

Un accident grave de la circulation est survenu ce samedi 16 décembre un peu avant 16 heures rue des Canadiens à Gueures (Seine-Maritime). Il a impliqué une moto, seule en cause et pilotée par une femme âgée de 19 ans.



Selon les premiers éléments, la victime qui a été grièvement blessée a chuté au sol après avoir perdu le contrôle du deux roues dans des circonstances qui restent a établir. La jeune femme a été médicalisée par le SMUR et transportée à bord de l’hélicoptère Viking du SAMU 76, vers les urgences du CHU de Rouen.



La gendarmerie a ouvert une enquête.