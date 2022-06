Une habitation en rénovation en proie aux flammes à Montivilliers : les planchers s’effondrent

Vingt personnes du voisinage ont été regroupées et prise en charge le temps des opérations. Elles devaient pouvoir regagner leur logement vers huit heures, selon les secours qui ont mobilisé 40 sapeurs-pompiers et 20 engins, ainsi qu’une équipe de soutien sanitaire.



L’origine de l’incendie n’étant pas déterminée pour l’heure, une enquête a été ouverte par la police du Havre.



La rue René Coty sera barrée le temps de la destruction de la maison, sur le tronçon entre la rue Docteur Bonnet et la gare , prévient la mairie de Montivilliers sur sa page Facebook.