Une habitation embrasée : 45 pompiers luttent contre le feu à Val-de-Saâne, en Seine-Maritime

Des moyens conséquents, soit cinq lances à incendie dont une sur échelle, ont été déployés pour maîtriser les flammes et stopper le sinistre afin d’empêcher sa propagation.



La reconnaissance des lieux a permis d’établir qu’aucune victime n’est à déplorer.



L’intervention, toujours en cours à cette heure, mobilise 45 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement et 17 engins.



Les secours demandent à la population d’éviter le secteur.



Plus d’infos à venir