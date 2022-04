Une habitation détruite par un incendie dans l’enceinte d’un château en Seine-Maritime

« Le feu est parti de l'atelier et s'est propagé via les combles à l'habitation », a expliqué le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis).



Les moyens importants engagés ont permis de circonscrire l’incendie et d’empêcher sa propagation. Néanmoins, l’habitation a été détruite et la famille qu’elle abritait va devoir être relogée par la mairie et des proches.



Aucune victime n’est à déplorer.