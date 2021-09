Une fillette de 8 ans blessée grièvement dans un accident de la route près de Brionne (Eure)

Dans le choc, l'un des véhicules, une Renault Clio, a fait plusieurs tonneaux et s'est immobilisé dans le fossé. Ejectée de l'habitacle, la jeune passagère a été grièvement blessée : polytraumatisée, a été prise en charge par les secours alors qu'elle était inconsciente, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis). Elle a été évacuée, médicalisée par le SMUR, à bord de l'hélicoptère Viking du Samu76, vers les urgences pédiatriques de l'hôpital Charles-Nicolle à Rouen.



La conductrice de la Clio, âgée de 38 ans, et mère de la jeune fille, a été blessée légèrement mais surtout fortement choquée, ainsi que le conducteur de l'autre véhicule, un homme âgé de 30 ans. Ils ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier de Bernay. Les trois victimes sont originaires de la région.