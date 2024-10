Yvelines. Au volant d'une voiture volée, il refuse d'obtempérer à Mantes-la-Ville

Au cours de la nuit de mardi à mercredi, vers 1h45, à Mantes-la-Ville (Yvelines), une patrouille de la brigade anticriminalité (BAC) a tenté de contrôler un véhicule Peugeot 2008 noir inscrit au fichier des véhicules volés. Deux individus étaient à bord. Malgré les injonctions des policiers, le conducteur a refusé de s’arrêter et a pris la fuite.



Une course-poursuite s’est alors engagée dans les rues du quartier des Merisiers. Subitement, le conducteur a stoppé la voiture et s’est enfui à pied. Il a été rapidement rattrapé et interpellé. Le jeune homme de 20 ans a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et recel de véhicule volé

.