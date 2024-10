L’Habit (Eure) : la maison était embrasée à l’arrivée des pompiers, pas de victime

Après reconnaissance et sécurisation des lieux, les soldats du feu ont déployé deux lances à incendie dont une sur échelle aérienne. Le feu éteint, ils ont procédé au dégarnissage des parties calcinées et à leur déblaiement.



Il n’y a pas eu de blessé, la maison étant alors inoccupée, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



L’intervention des sapeurs-pompiers s’est terminée ce matin après 4 heures.



La gendarmerie a ouvert une enquête pour tenter d’établir l’origine du départ de feu