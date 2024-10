Yvelines. Aidez la police à retrouver ce jeune homme, disparu depuis le 25 octobre

Une jeune homme de 19 ans est signalé disparu dans les Yvelines depuis bientôt une semaine. Juliani Royce David-Gnahoui a quitté son domicile, à Vélizy-Villancoublay, le vendredi 25 octobre vers 19 heures et n'est pas reparu depuis.



Le commissariat de police de Versailles a publié un appel à témoins pour disparition inqiuiétante de personne majeure dans l'espoir de le retrouver rapidement.



Signalement. De corpulence mince, Juliani Royce a les cheveux courts noiurs avec des nattes colées et mesure 1,87 m. Il était vêtu, le jour de sa disparition, d'une doudoune noire sans manche, d'un pull à capuche gros ou blanc, d'un jogging gris ou noir et d'une paire de chaussures noires.



Toute personne ayant des informations concenrnant le jeune homme, est priée de contacter le commissariat de Versailles au 01 39 24 70 80 du lundi au vendredi de 6h à 19h. Au 01 39 24 71 13, la nuit et le week-end.