Conduite arrachée à Clères (Seine-Maritime) : 56 personnes privées de gaz pour la journée

Afin d’assurer la sécurité des riverains, dix personnes résidant à proximité immédiate ont été évacuées. Par ailleurs, un confinement a été instauré pour les habitants des logements plus éloignés afin de limiter les risques d’exposition. Des relevés de mesures ont été réalisés en continu àau moyen d'un explosimètre pour surveiller l’évolution de la situation.



À 11h25, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a indiqué la nature des actions de sécurisation en cours : un barrage a été mis en place par GRDF, et une purge du réseau était en cours pour éliminer les éventuelles poches de gaz restant dans les conduites.