Yvelines. Un trafiquant de drogue interpellé dans le quartier du Valibout à Plaisir

Un trafiquant de drogue vient d'être condamné à dix mois de prison ferme devant le tribunal judiciaire de Versailles (Yvelines). Le mis en cause, âgé de 26 ans et déomicilié à Conflans-Sainte-Honorine, a été interpellé en flagrant délit à Plaisir, plus précisément dans le quartier du Valibout, un secteur identifié comme point de deal.



Les policiers de la compagnie départementale d'intervention (CDI) effectuaient une patrouille le 27 octobre, quand, en début d'après-midi, leur attention a été attirée par les cris d'un homme signalant leur arrivéee. Dane le même temps, ils ont remarqué un deuxième individu, portant une sacoche noire en bandoulière, qui sortait d'un buisson et prenait la fuite.