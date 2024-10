Deux jeunes automobilistes en urgence absolue après avoir percuté un arbre à Canteleu, près de Rouen

Le conducteur et son passager, originaires respectivement de Quevillon et de Canteleu, étaient incarcérés dans la voiture à l'arrivée des premiers secours. Après désincarcération, ils ont été pris en charge à bord de véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) de Canteleu et de Saint-Martin-de-Boscherville pour être évacués, en urgence absolue, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.



L'enquête ouverte par les services de police rouennais devra préciser dans quelles circonstances l'automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture. Les premiers éléments, notamment l'impact du choc, manifestement très violent, laissent penser que la BMW roulait à une vitesse inadaptée. Les policiers ont constaté en effet que le tronc de l'arbre se trouvait au niveau du frein à main entre les deux occupants.



Des prélèvements sanguins ont été réalisés sur le jeune conducteur afin de vérifier la présence ou non d'alcool ou de stupéfiants.