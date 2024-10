Démasqué par la vidéosurveillance, un employé d’Aptima à Gargenville (Yvelines) volait dans les déchetteries

Le 28 octobre, une nouvelle plainte a été déposée pour des faits similaires, commis une quinzaine de jours plus tôt. Le lendemain, l'employé s'est présenté au service de police suite à une convocation et a été placé en garde à vue.



Lors de la perquisition effectuée à son domicile, à Limay, les enquêteurs ont découvert 800 kg de cuivre, de la robinetterie et des circuits imprimés de matériel informatique, représentant un préjudice estimé à plus de 6 300 euros. Le préjudice total est encore en cours d’évaluation.