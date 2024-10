À Rouen, trois chihuahuas enfermés sans eau ni nourriture dans une voiture : leur maître en garde à vue

Hier, vers 15h40, un passant a contacté le 17 (police secours) pour signaler avoir entendu des aboiements de chiens sur le parking des Docks76, à Rouen.



Une patrouille s’est rendue sur place et a localisé une Ford d’où provenaient les gémissements. Les policiers ont brisé la lunette arrière de la voiture et ont récupéré trois chiots chihuahuas enfermés dans une cage sans eau ni nourriture. Toutes les vitres étaient fermées. Les caméras de vidéosurveillance ont révélé que le véhicule était entré sur le parking une heure plus tôt.