Un navire britannique épinglé pour pêche illégale de coquilles Saint-Jacques au large du Havre

Une procédure administrative a ainsi été engagée contre le patron et l’armateur du « Star of Jura ». Ils encourent une amende maximale de 15 000 euros, proportionnelle aux quantités de coquilles Saint-Jacques en sous-taille saisies, relate la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué.



Suite à cette découverte, la Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime (DDTM) a ordonné le déroutement du navire vers le port du Havre pour un contrôle approfondi à quai. Les premiers résultats ont confirmé les infractions constatées en mer, entraînant une saisie conservatoire de la cargaison et du navire lui-même.